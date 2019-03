“Lijk” in de Schelde blijkt uier van koe te zijn Ronny De Coster

25 maart 2019

Een team van de brandweer is deze ochtend met een duikersploeg naar de Schelde in Asper gesneld nadat iemand de hulpdiensten had gebeld. De oproeper dacht in het rivier ter hoogte van de sluis in Asper een lijk te zien drijven.

Bij aankomst van de brandweer bleek het te gaan om de uier van een koe. Hoe die in het water was beland, is niet duidelijk.