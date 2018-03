'Kurt & all that jazz' in zaal Racing 09 maart 2018

Neos Gavere nodigt op donderdag 22 maart om 14 uur televisie- en radiopresentator Kurt Van Eeghem uit in het ontmoetingscentrum Racing op de Markt. Hij zal er een boeiend verhaal vertellen over de geschiedenis van de jazzmuziek. Leden betalen 10 euro, niet-leden 18 euro. Meer info en inschrijven via neos.gavere@proximus.be.





(TVR)