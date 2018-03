"Ik wil kinderen zorgen laten vergeten" PETER DECLERCQ LOOPT MARATHON VAN CHICAGO VOOR CLINICLOWNS THOMAS VANDEWALLE

20 maart 2018

02u50 0 Gavere Peter Declercq (48) uit Dikkelvenne loopt dit najaar de marathon van Chicago ten voordele van de Cliniclowns. Daarmee is hij niet aan zijn proefstuk toe. Zo zamelde de schepen in 2016 al 6.000 euro in voor de vzw bij het lopen van de marathon in New York.

Met gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober wordt het ongetwijfeld een druk jaar voor Peter Declercq, die momenteel schepen is van onder andere Onderwijs en Financiën. Toch engageert hij zich om op 7 oktober de marathon te lopen in Chicago. Dat doet hij niet zomaar. Declercq laat zich namelijk sponsoren ten voordele van de Cliniclowns, een organisatie die hem nauw aan het hart ligt. "Ik ken verschillende mensen met zwaar zieke kinderen", steekt Peter van wal. "Allemaal gaan ze tot het uiterste om het hun kind zo comfortabel mogelijk te maken, maar dat weegt. Niet enkel op hen persoonlijk, maar ook op hun relatie. In dat opzicht is het fantastisch dat Cliniclowns even alle zorgen doen vergeten. Niet enkel bij de kinderen, maar ook bij de ouders. Deze vzw ontvangt echter geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van giften."





Dat een marathon lopen op zich een haalbaar doel is, heeft Peter al bewezen. Zo liep hij er intussen al drie, waaronder die van New York in 2016. Ook toen liet hij zich sponsoren ten voordele van Cliniclowns. "Die marathon lopen was een onvergetelijke ervaring. Maar lopen voor het goede doel maakt het toch wel extra speciaal", ondervond Peter. "Ik zamelde vorig jaar 6.000 euro in, waarmee de organisatie heel wat zieke kinderen terug even kon laten lachen. Dit jaar hoop ik nog beter te doen en mik ik op minstens 7.000 euro. Daarnaast hoop ik ook een betere tijd neer te zetten en de finishlijn te halen in minder dan 4 uur."





Om dat doel te bereiken, traint Declercq momenteel drie keer per week. "Onze gemeente telt naast de Finse piste gelukkig ook heel wat rustige wegen. Tijdens de week loop ik ook regelmatig naar mijn werk, dat zich op de industriezone De Prijkels in Nazareth bevindt." De schepen hoopt heel wat privépersonen en bedrijven te kunnen overtuigen om hem te sponsoren. "Alle vrije giften zijn uiteraard welkom. Wie voor 31 mei sponsort, maakt trouwens kans op een etentje voor twee personen bij me thuis. Daarnaast zal ik binnenkort ook nog cava verkopen. Hoe meer geld we inzamelen, hoe meer zieke kinderen we kunnen laten lachen." Wie Peter wil steunen, kan terecht op de website www.runpeterrun.be.