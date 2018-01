"Ik laat niet langer met me sollen" HUGO LEROY BEVESTIGT LIJSTDUWERSCHAP KARTELLIJST GAVERE DURFT/N-VA THOMAS VANDEWALLE

31 januari 2018

02u57 0 Gavere Gavers oud-burgemeester Hugo Leroy (77) zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober de lijst duwen van het kartel Gavere Durft/N-VA. Dat heeft hij gisteren nu ook officieel bevestigd. "Open Vld heeft me zwaar ontgoocheld. Ik voel me gelukkig nu ik eindelijk de knoop heb doorgehakt", vertelt Leroy.

Het gerucht deed al even de ronde, maar nu is het officieel: voormalig burgemeester Hugo Leroy verlaat Open Vld, sluit zich aan bij Gavere Durft en wordt bij de verkiezingen in oktober lijstduwer van de kartellijst Gavere Durft/N-VA. Eerder werd al bekend gemaakt dat Karel Hubau (Gavere Durft) die lijst zal trekken. Nadine De Stercke (N-VA) kreeg de tweede plaats toebedeeld. "Ik heb altijd gezegd dat ik niet met me laat sollen", motiveert Leroy zijn beslissing.





Rivalen

"In 2015 gaf ik na zeventien jaar mijn burgemeesterssjerp door aan mijn beste vriend Denis Dierick. Hij heeft me echter samen met de rest van de partij een mes in de rug gestoken. Tot tweemaal toe hebben ze me de kans ontnomen om schepen te worden. Ze hebben niet eens de moeite edaan om met mij een gesprek te voeren. Daar moeten ze nu de gevolgen van dragen."





Hugo Leroy en Karel Hubau waren ooit elkaars grootste vijanden, maar nu verzoenen ze zich dus met één doel: de huidige meerderheid aan de kant schuiven.





Beiden beseffen dat ze elkaar nodig hebben, want tussen Open Vld, CD&V en sp.a zou er een voorakkoord zijn voor twaalf jaar.





"Men verwijt me nu al electoraal opportunisme, maar zelf heb ik eerst de boot afgehouden", zegt Hubau. "Pas drie weken geleden hebben we voor het eerst samengezeten. Ik ga niet ontkennen dat Hugo als burgemeester steken heeft laten vallen. Hij heeft uitspraken gedaan die niet kunnen. Maar als burgervader is hij onklopbaar", vindt de lijsttrekker.





"Zijn wil om aan politiek te doen en zijn dienstbaarheid en luisterend oor naar de bevolking hebben voor ons de doorslag gegeven", voegt De Stercke er nog aan toe. "Hij is altijd onder de mensen en weet wat er leeft. We hebben in het verleden soms woorden gehad en dat kan in de toekomst nog gebeuren. Mits goede afspraken geloven we ten volle in ons verhaal."





Kandidaat-burgemeester

Leroy stak de voorbije maanden niet onder stoelen of banken weer burgemeester te willen worden, maar ook Hubau liet al weten kandidaat-burgemeester te zijn. "We zullen de keuze van de kiezers respecteren", klinkt het. "Al zijn ook hier wel enkele afspraken gemaakt."





Leroy zelf heeft er alvast zin in. "Mijn campagne start vandaag nog. Met mijn gezondheid gaat het goed en ik voel me capabel om mee te besturen. Ik ben misschien niet de slimste, maar ik ben zeker niet de domste en kan met iedereen omgaan. De voorbije twee jaar waren niet prettig. Respectloos ben ik aan de kant geschoven. Ik ben dan ook opgelucht dat ik nu deze beslissing heb genomen. Laat de verkiezingen maar komen", besluit hij met een knipoog.