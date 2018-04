"Hopelijk nu wel juiste oordeel" VADER SLACHTOFFER BLIJ MET BEROEP TEGEN INTERNERING VAMPIERENDODER SAM OOGHE

14 april 2018

02u36 0 Gavere Het openbaar ministerie is in beroep gegaan tegen de internering van 'vampierendoder' Kris V.M., die volgens de rechtbank ontoerekeningsvatbaar is. "Hopelijk wordt nu wél juist geoordeeld", reageert de vader van het slachtoffer.

"Ik heb een vampier gedood!" Dat zou Kris V.M. op 13 januari 2014 geroepen hebben naar zijn ouders, terwijl hij in een kamerjas en met bloed aan zijn handen voor de deur stond. De vampier, dat was Stephanie Reybroeck, de vriendin van V.M. De Vurstenaar wurgde haar, naar eigen zeggen tijdens een psychose. "Stemmen in mijn hoofd zeiden me dat ik die vampier naast me moest doden", verklaarde hij. "Anders zou de wereld vergaan." V.M. onthoofdde zijn vriendin ook - "zo moet dat bij vampieren".





Gebrekkig verslag

Volgens de rechtbank in eerste aanleg was en is V.M. niet toerekeningsvatbaar. Om de psychische gezondheid van de Vurstenaar was veel te doen. Volgens gerechtspsychiater De Varé fakete de beklaagde een psychose. Maar het werk van De Varé werd door de rechtbank in het vonnis op ongeziene wijze afgekraakt. "Het is gebrekkig onderbouwd en inconsistent. De psychiaters schuiven de persoonlijkheid van de man opzij op basis van enkele subjectieve vaststellingen uit korte gesprekken." De rechtbank volgde het verslag van de verdediging, "dat wél onderbouwd is".





Jaren later

Het parket gaat nu in beroep tegen het vonnis. Verwacht wordt dat de procureur de maximumstraf van dertig jaar vordert. De vader van het slachtoffer, Chris Reybroeck, reageert tevreden. "Wij konden als burgerlijke partij zelf niet in beroep gaan tegen de straf, maar het is een goede zaak dat het proces opnieuw gevoerd zal worden. Voor ons is het duidelijk: V.M. is een moordenaar, en hij is wél toerekeningsvatbaar. Dat was ook de conclusie van de enige psychiater die hem kort na de feiten zag. De deskundigen van de verdediging? Die zijn maanden en zelfs jaren na de moord aangesteld. Zij kunnen niet oordelen over de toerekeningsvatbaarheid van iemand in 2014."





Welles-nietes

De procureur kan in principe een nieuw deskundigenteam eisen, maar het hof is niet verplicht om daarop in te gaan. De kans is dus reëel dat er een nieuw welles-nietesspelletje komt tussen de twee kampen die elk met hun eigen deskundigenverslag zwaaien. "Het is vooral jammer dat deze zaak niet voor assisen gevoerd kon worden", vindt Chris Reybroeck. "Je moet de reacties op nieuwssites maar eens lezen: de man in de straat vindt het onaanvaardbaar dat deze moordenaar niet in de cel zit."





Er is nog geen datum vastgelegd voor het proces in het hof van beroep in Gent. Kris V.M. verblijft intussen nog steeds in de psychiatrische instelling in Sleidinge.