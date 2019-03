“Het stopt vandaag”, restaurantuitbaters moeten diep in de buidel tasten na jarenlange belaging van buren JDG

27 maart 2019

15u16 0 Gavere Woensdag viel het doek over een uit de hand gelopen conflict tussen een juwelierszaak en een Italiaans restaurant op de markt van Gavere. Rechter Hans de Waele legde de restaurantuitbaters een celstraf van 18 maanden (met uitstel) en een fikse geldboete op. Bovendien moeten ze hun buren in totaal zo’n 11.000 euro aan schadevergoedingen betalen. Ook de juwelier stond terecht voor belaging - hij legde de acties z’n buren vast op camera - maar werd vrijgesproken. “Hij voelde zich door de overheid in de steek gelaten”, motiveert de rechter. “Zijn houding heeft misschien bijgedragen aan de escalatie van het conflict, maar hierdoor hebben we wel bewijzen.”

Het verhaal ging van start in 2015 toen het Italiaans koppel introk in het pand naast de juwelierszaak. “In het begin zijn de meeste klachten geseponeerd”, zei het Openbaar Ministerie tijdens de behandeling van de zaak. “Vaak waren de klachten te vaag en vielen de beklaagden in herhaling. Het was voor ons dan ook moeilijk om te spreken van een misdrijf.

Porno-acteur

Maar daar kwam dus verandering in. Zo trof de juwelier plots een afgekapt varkenshoofd aan voor zijn deur. Het parket kreeg ook bezwarende videofragmenten in handen van de pesterijen. “Mijn levenskwaliteit is compleet weg”, reageerde de 70-jarige juwelier tijdens de behandeling van de zaak. “Tot waar gaat verdraagzaamheid?”, vulde zijn dochter aan. “Mijn ouders worden geterroriseerd. Zo troffen we een afbeelding aan op één van onze wagens waarop mijn vader was gephotoshopt op het lichaam van een pornoacteur.”

11.000 euro aan schadevergoedingen

De advocaat van restaurantuitbaters pleitte voor een opschorting van de straf, maar daar gaat de rechtbank dus niet op in: beiden kregen een celstraf van 18 maanden en een boete van 2.400 euro opgelegd. “Ze wisten maar al te goed dat ze zich schuldig maakten aan belaging”, aldus de rechter. “Toch bleven ze de familie tergen met alle mogelijke middelen: zowel ‘s nachts als overdag. Dat heeft een zware impact gehad op het gezin.”

Rekening houdende met het blanco strafblad van het koppel, verleende de rechter hen wel de gunst van het uitstel voor de celstraf én voor de helft van de geldboete: ze moeten dus niet naar de cel als er geen nieuwe feiten worden gepleegd. Zowel de juwelier, zijn vrouw, zijn dochter als zijn twee kleinkinderen stelden zich burgerlijke partij. Samen moeten ze nu een 11.000 euro aan schadevergoedingen krijgen van de restaurantuitbaters.