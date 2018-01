"Drie nachten hinder te veel van het goede" VURSTE KERMIS MOET PROGRAMMA OP VRIJDAGAVOND SCHRAPPEN THOMAS VANDEWALLE

31 januari 2018

02u45 0 Gavere Vurste Kermis, hét evenement van het jaar in de Gaverse deelgemeente, krijgt dit jaar slechts een vergunning voor twee in plaats van drie avonden, waardoor het programma op vrijdagavond wordt geschrapt. "Drie nachten na elkaar geluidshinder was voor sommige omwonenden wat te veel van het goede", motiveert burgemeester Denis Dierick. "Jammer dat men nooit bij ons is komen klagen", reageert jeugdclub Avalon, die instaat voor de organisatie.

Jeugdclub Avalon bracht de voorbije 35 jaar al een resem grote vedetten naar de feesttent in het landelijke Vurste: van Eddy Wally tot Helmut Lotti. Dit jaar is men toe aan de 36ste editie van Vurste Kermis, al lijkt dat nu al een editie in mineur te worden.





Reden: de kermis zal geen drie, maar slechts twee avonden meer duren. Dat liet burgemeester Denis Dierick (Open Vld-VOG) op de jongste gemeenteraad weten na een vraag hieromtrent van raadslid Ankie D'Hollander (N-VA). "Drie nachten na elkaar geluidshinder was voor sommige omwonenden wat te veel van het goede. Daarom hebben we de organisatoren gevraagd om twee nachten te weerhouden", motiveerde de burgemeester de beslissing. "In samenspraak met de jeugdclub is voor de zaterdag- en zondagnacht gekozen. Tijdens die twee dagen krijgen ze een vergunning tot 3 uur 's morgens. Dat zou moeten volstaan."





Teleurgesteld

Bij Avalon zelf reageren ze verbaasd en teleurgesteld. "Wij dienden al eind november onze aanvraag in, maar kregen lange tijd geen antwoord", stelt ondervoorzitter Gerben Carron. "Zeer vervelend, want onze artiesten moeten lang op voorhand worden geboekt. Tot we plots officieus vernamen dat we waarschijnlijk geen geluidsvergunning zouden krijgen voor zondagavond. Dat zou voor ons een ramp betekenen, want dan vindt traditioneel de 'Dolle Dorpsnacht' plaats. Daarom deden we het voorstel om op vrijdagavond in te boeten, om de zondag te behouden."





Geen klachten

De organisatoren hebben zelf nooit klachten van geluidsoverlast ontvangen. "Bovendien hebben wij met alle buren een goede verstandhouding. Zo bieden we alle omwonenden een glaasje aan op onze receptie en kunnen ze nadien gratis binnen voor het concert. De door de gemeente aangehaalde reden roept bij ons dan ook heel wat vragen op. Zeggen dat deze beslissing in overleg zou zijn gebeurd, is bovendien sterk overroepen. Vier berichtjes vind ik een zeer slecht definitie van overleg. We betreuren het dan ook dat het gemeentebestuur na 35 jaar goede samenwerking plots een einde lijkt te willen maken aan onze iconische kermis, terwijl ze steeds vertellen dat ze van Gavere een bruisende gemeente willen maken. Er heerst bovendien een hardnekkig gerucht dat men denkt aan een verkoop en verhuis van Avalon. Al worden we ook daar in het ongewisse gelaten." De burgemeester ontkent met klem dat er plannen in die richting zijn.