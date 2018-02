'De Valse Teefjes' in zaal Racing 27 februari 2018

De Gaverse afdelingen van de KVLV en Landelijke Gilde nodigen zaterdag 'De Valse Teefjes' uit in zaal Racing op de Markt. "De Valse Teefjes vormen een kleurrijk koor met meer dan 25 flamboyante vrouwen die meerstemmig eigenzinnige versies van liedjes brengen", luidt het. "Ze werpen zich uitbundig op pop, rock, schlager, opera, soul, blues, jazz en strijdliederen." Het optreden start om 20 uur. Tickets kosten 12 euro en zijn te bekomen via cjungbluth@hotmail. com. (TVR)