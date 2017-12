"Bolveerput is geen crossterrein" BOSWACHTER BJÖRN IS QUADRIJDERS IN NATUURGEBIED BEU THOMAS VANDEWALLE

02u32 0 Thomas Vandewalle Onlangs werden wandelsluizen aangelegd aan de rand van het gebied... Gavere Een quadrijder heeft in het natuurgebied Bolveerput in Semmerzake heel wat schade aangericht. "Hij zorgde er niet alleen voor veel geluidsoverlast, maar reed er ook struiken kapot en maakte diepe moddersporen", hekelt boswachter Björn Deduytsche. Hij schreef al verschillende pv's uit en roept nu iedereen op om extra waakzaam te zijn.

De Bolveerput in Semmerzake was vroeger een van de plaatsen in Oost-Vlaanderen waar men terechtkon met rivierslib, onder meer uit de Schelde. Dit slib hindert de scheepvaart, maar bovendien absorbeert het tal van onzuiverheden uit het rivierwater, zodat het zwaarder vervuild is dan het rivierwater zelf. Eenmaal de Bolveerput gevuld was, werd een plan goedgekeurd voor de afdekking ervan en kreeg de put een bestemming als natuurgebied. Het Agentschap Natuur en Bos staat in voor het beheer van het gebied en houdt er een oogje in het zeil. En dat blijkt nodig, want het gebied lijkt bijzonder populair bij quadrijders. Boswachter Björn Deduytsche schreef er de voorbije twee jaar dan ook al verschillende pv's uit aan quadrijders die hij op heterdaad kon betrappen.





Thomas Vandewalle ...maar die worden door de quadrijders moeiteloos omzeild door enkele meters verder gewoon door het struikgewas naar boven te rijden.

Wandelsluizen

Om het gebied beter te beschermen, werden onlangs met behulp van houten balken wandelsluizen gecreëerd. "Gemotoriseerd verkeer is er absoluut verboden. Dat staat ook aangeduid met borden. Aangezien niet iedereen zich aan de regels hield, werden we genoodzaakt een sluis te voorzien. Nu merken we ernaast echter al sporen van een quad. Moeten we nu echt alles waterdicht maken?", vraagt Björn zich af. "De Bolveerput is een natuurgebied en geen crossterrein. De begroeiing werd ernstig beschadigd. Op de wandelpaden zijn er nu ook diepe moddersporen die het wandelaars knap lastig kunnen maken."





Thomas Vandewalle Boswachter Björn Deduytsche.

Broedgebied

Er is niet alleen de materiële schade, maar ook geluidsoverlast. Het natuurdomein is immers een erg populair broedgebied van enkele kwetsbare vogels zoals de bruine kiekendief, een schaarse broedvogel uit de familie van de havikachtigen.





"Het is onze taak deze dieren te beschermen. We kunnen de quadrijders helaas niet altijd op heterdaad betrappen. Daarom roepen we iedereen op om extra waakzaam te zijn. Het is niet omdat je een bijzondere hobby hebt, dat je die overal kan uitoefenen", stelt Deduytsche. "Het wordt tijd dat quadrijders dat inzien en zich naar de voor hen voorbestemde terreinen begeven."