"Alle spelers kunnen aan boord blijven" FC VURSTE-SEMMERZAKE GAAT FUSIE AAN MET KFC GAVERE-ASPER THOMAS VANDEWALLE

23 februari 2018

02u45 0 Gavere FC Vurste-Semmerzake gaat een fusie aan met KFC Gavere-Asper. Dat betekent vooral goed nieuws voor de 135 spelers die hierdoor hun favoriete sport kunnen blijven beoefenen. "Hoofddoel is dat er voor de spelers zo weinig mogelijk wijzigt", zegt voorzitter Sven Dhondt van KFC Gavere-Asper, die nog op zoek is naar een nieuwe naam voor de fusieclub.

FC Vurste-Semmerzake kampt met een gebrek aan mankracht en de wedstrijden lokken nog amper publiek. Om die reden besloot het bestuur eind vorig jaar om er na dit seizoen mee te stoppen.





Dat betekende vooral slecht nieuws voor de ruim 135 spelers die hierdoor zonder club zouden komen te zitten. Dat besefte ook voorzitter Pascal De Mulder, die op zoek ging naar oplossingen. Een fusie zag hij initieel niet zitten, omdat de club ook dan een tekort aan mankracht zou hebben. Maar nu kondigt hij toch een fusie aan met KFC Gavere-Asper. "Ikzelf hou het voor bekeken, maar heel wat wat trainers en vrijwilligers hebben kenbaar gemaakt dat ze zich verder willen blijven inzetten voor de club. FC Gavere-Asper deed daarop het voorstel om de handen in elkaar te slaan en vanaf volgend seizoen één club te vormen."





Accommodatie

"Hoofddoel is dat er voor iedereen zo weinig mogelijk wijzigt", pikt voorzitter van KFC Gavere-Asper Sven Dhondt in. "Voor ons was het uiteraard heel belangrijk dat er trainers en vrijwillers van onze nieuwe fusiepartner aan boord blijven. Anders was het voor ons niet haalbaar. We kregen intussen ook de garantie van de gemeente dat we de terreinen in Semmerzake kunnen blijven gebruiken. Op die manier beschikken we over voldoende accommodatie. Volgend seizoen blijven we dus met onze elftallen voetballen in Semmerzake, Gavere én Asper. Het gemeentebestuur heeft wel plannen om op het veld in Gavere een nieuwe sporthal te bouwen. Wellicht houden we dan maar twee locaties meer over."





Een nieuwe naam voor de fusieclub is er op dit moment nog niet. "We moeten op korte termijn nog heel wat zaken beslissen, waaronder dus ook de naam", vervolgt Dhont. "Vast staat dat we geen combinatie zullen maken van Gavere-Asper en Vurste-Semmerzake. We zoeken iets eenvoudiger. Ook de clubkleuren, de sponsoring en de reeks waarin de eerste ploeg zal aantreden, staan op dit moment nog niet vast. Toch stonden we er op om het nieuws nu al bekend te maken, om zo de ongerustheid bij de spelers weg te werken. Zij kunnen door de fusie blijven voetballen in hun vertrouwde omgeving."





Beide clubs moeten de fusie tegen 15 april officialiseren bij de Voetbalbond.