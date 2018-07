Zwaar verbrande rottweiler Denka kan na drie maanden weer lopen 24 juli 2018

02u25 0 Galmaarden Denka, de 4-jarige rottweiler van Danny Van Geyte en Ronny Vandercammen uit Vollezele, is na drie maanden eindelijk weer op de been. Het dier raakte zwaargewond in een aangestoken brand.

Wegens omstandigheden moesten Danny en Ronny enkele maanden kamperen in een tentje, opgesteld in een weide in Tollembeek. Tot een zekere M.D. die tent op een avond tijdens een hoogoplopende ruzie in brand stak. Denka raakte zwaar verbrand, en het zag er niet naar uit dat het nog goed zou komen. "Eén van de politieagenten wilde zelfs niet dat we Denka nog zouden helpen, omdat hij te veel zou lijden", aldus Ronny.





Wonderen verricht

Gelukkig ontfermde een koppel uit Galmaarden zich over de rottweiler. Zij brachten het beestje naar dierenarts Werner Serteels in Tollembeek. Maar ook daar kon Denka niet meteen geholpen worden omdat zijn verwondingen te zwaar waren. "Hij werd dan naar de dierenkliniek in Edingen gebracht, en daar heeft men echt wonderen verricht", vertelt Danny met een krop in de keel.





Intussen is Denka weer thuis bij Ronny en Danny, die op hun beurt een nieuw tijdelijk onderkomen gevonden hebben. "Hij moet nog wat medicatie krijgen, maar intussen loopt hij alweer rond, wat twee weken geleden nog niet het geval was. De littekens van de brand draagt hij wel nog met zich mee. Vooral zijn ogen hebben problemen, maar het is een sterk dier en hij zal het zeker overleven", besluit Ronny.





(MCT)