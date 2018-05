Zomerzoektocht 23 mei 2018

Nog tot 31 augustus wordt er een zomerzoektocht georganiseerd rond Galmaarden waarbij iedereen een prijs wint. De hoofdprijs is een waardebon voor een citytrip naar een Europese stad naar keuze. Deze vijfde Ros-Denderroute zomerzoektocht heeft als thema 'in het spoor van Jan de Lichte'. Het is een eenvoudige auto- of fietszoektocht van 25 km langs de mooiste groene plekjes rondom Geraardsbergen en Galmaarden: het Abdijpark van Geraardsbergen, Overboelare, natuurreservaat De Rietbeemd, de top van de Bosberg of het Baljuwhuis. Deelnemen kan door het beantwoorden van 30 korte vragen en ook acht foto's zoeken. De formulieren kan men kopen in de toeristische dienst(Baljuwhuis) van Galmaarden aan 10 euro en bevatten ook kortingsbonnen bij horecazaken onderweg. (MCT)