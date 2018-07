Zomersnoei fruitbomen 26 juli 2018

In het kader van de jaarlijkse actie 'Vriend van het Groene Lint', waarbij de aanplant van streekeigen fruitbomen centraal staat, organiseert vzw De Mark een zomersnoei van fruitbomen. Afspraak op zaterdag 4 augustus om 14 uur, aan de Sint-Pauluskapel in Galmaarden. Lesgever van dienst is Frans Vandenbosch. Meer informatie via www.vzwdemark.be, andreprove@hotmail.com, of 054/58.92.17 (tussen 18 uur en 20 uur). (MCT)