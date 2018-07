Zomeravond valt gedeeltelijk in het water 23 juli 2018

Het muziekfestival 'Zomaar een zomeravond' op vrijdag 20 juli in het Baljuwhuis viel gedeeltelijk in het water wegens een stroomprobleem.





Ieder jaar organiseert de gemeente een gratis muziekfestival in de tuin van het Baljuwhuis.





Dit jaar traden 'de Bende' en 'Gene Thomas' op Toen de meiden Lisa Michiels en Joyce Beullens van de Bende moesten optreden was er geen stroom op het podium. De meisjes deden in ieder geval hun best om de vele kinderen te entertainen. Gene Thomas had meer geluk, want toen hij moest opkomen was het euvel opgelost en kon het optreden met een half uur vertraging wel doorgaan.





(MCT)