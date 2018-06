Zesdejaars Sint-Catharina krijgen sCOOLbox 29 juni 2018

De jongens en meisjes van het zesde leerjaar van het Sint-Catharinacollege in Galmaarden kregen, omdat het hun laatste schoolfeest was, allemaal een 'sCOOLbox' mee naar huis. In deze box zaten tal van geschenkjes, zoals een paar pennen, een brooddoos, wat geschenkbonnen en een boek. Tibo, Luik, Artur, Axl, Gilles, Othniël, Senne, Lara en Elisabeth hadden het duidelijk moeilijk toen meester Wim hen allemaal nog het best wenste voor de toekomst. Er werd al eens een traantje weggepinkt. En zelfs meester Wim kreeg het knap moeilijk, blijkbaar was afscheid nemen ook voor hem niet zo gemakkelijk.





(MCT)