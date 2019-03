Zes rode kaarten, kopstoten uitgedeeld en speler gebeten: U17-match ontaardt in veldslag Tom Vierendeels

19u06 0 Galmaarden Zes rode kaarten, verschillende gewonden waaronder iemand met bijtwonden, een politietussenkomst en de schrik die er goed in zit. De trieste balans na een U17-wedstrijd afgelopen woensdag tussen FC Galmaarden en VC Langdorp. “De scheidsrechter floot de match om zeep en de gemoederen bij ons raakten verhit”, valt bij die laatste te horen.

VC Langdorp keerde woensdagavond met in totaal vijf rode kaarten huiswaarts, na de halve finale van de Jeugdcup Het Nieuwsblad die twee minuten voor einde stilgelegd diende te worden. Drie van die kaarten vielen in het slot van de wedstrijd bij een vechtpartij waarbij getrapt werd, kopstoten werden uitgedeeld en er zelfs werd gebeten. “De echte problemen begonnen naar het einde toe”, weet Roger Michiels, jeugdverantwoordelijke bij FC Galmaarden. “Het spel speelde zich af op de helft van Langdorp, maar er ontstond geduw en getrek tussen onze keeper en speler van de tegenstrever. Al snel moeiden ouders, trainers en supporters zich. Onze trainer kreeg een kopstoot van een bankzitter van Langdorp terwijl een speler van ons zelfs werd gebeten in de lip of de tong. Onze trainer kreeg na de match van dezelfde man opnieuw een kopstoot. De scheidsrechter deelde bij die vechtpartij nog drie rode kaarten uit aan spelers van Langdorp en eentje een aan speler van ons. De wedstrijd werd uiteindelijk twee minuten voor einde afgefloten.”

Potig spel

Maar dat waren niet de enige rode kaarten. “Langdorp speelde de hele match vrij potig”, gaat Michiels verder. “Ze kregen uiteindelijk op korte tijd twee terechte rode kaarten. Eentje leverde ons een penalty op en er werd gescoord. Vanaf dan begon het gemor op de bank van Langdorp dat de scheidsrechter te gemakkelijk met rode kaarten zwaaide. Uiteindelijk kon Langdorp na een flater van onze verdediging gelijk maken en naar het einde toe begonnen ze tijd te rekken door kwetsuren en krampen te veinzen. Zij stonden toen nog maar met 9 op het plein en waren dus blij met die uitgoal. We konden uiteindelijk 3-1 maken en vanaf dan werd de ene na de andere fout op onze spelers begaan.”

Jan Vandenbroeck, jeugdcoördinator bij Langdorp, bevestigt de problemen. “Ik was niet aanwezig, maar de persoon die mij inlichtte is altijd heel eerlijk”, zegt hij. “Volgens hem floot de scheidsrechter in het voordeel van de thuisploeg en floot hij de match kapot. Er was geen enkel probleem, tot die fout op de Galmaardse keeper die zich vertaalde in een penalty. Je moet weten dat er op vijftien spelers maar drie autochtonen zijn en bij die anderen met verschillende nationaliteiten hebben sommigen een kort lontje. Toch valt hun gedrag niet goed te praten en de spelers moeten zich altijd in de hand kunnen houden. We bekijken hoe het nu woensdag verder moet voor de terugwedstrijd.”

Bij Galmaarden zit de schrik er echter wel in. “Na de wedstrijd werd gezegd dat ze het volgende week wel zullen arrangeren en orde op zaken zullen stellen”, zucht Michiels. “Iedereen heeft dus schrik om naar daar te trekken. Er is een verslag opgestuurd naar de Voetbalbond en de organisatie van het bekertornooi. Afwachten dus was de beslissing gaat zijn.”

Korpschef Marc Hellinckx van de politiezone Pajottenland bevestigt dat er verschillende ploegen van hen tussenbeide zijn moeten komen. “Maar bij aankomst was de vechtpartij al voorbij”, luidt het. “Er werden geen klachten ingediend, maar er werd door ons wel een proces-verbaal opgesteld wegens de vechtpartij.”