Yoran (15) terug aan de slag bij Anderlecht Marc Colpaert

08 februari 2019

16u41 4

Yoran Jacobs (15) uit Vollezele speelt al acht jaar bij Anderlecht en is blij dat hij dit vandaag nog steeds kan doen. Vorig jaar moest deze linksvoetige en met een plaats op links achter, maanden aan de kant staan wegens een groeispurt. Yoran begon al op 4 jaar te voetballen bij Oetingen, wat later ging bij bij FC. Dender spelen, maar anderhalf jaar later mocht hij al bij de jeugdploegen de kleuren van Anderlecht verdedigen. Toen hij begin vorig jaar bij de nationale jeugdploeg speelde, de ‘Future’ ploeg U 15, begon de miserie voor Yoran. “Ik was en ben vandaag nog steeds aan het groeien en door deze groeispurt kon ik maanden niet spelen. Gelukkig had men mij verteld dat ik mij geen zorgen hoefde te maken over mijn toekomst bij Anderlecht”, vertelde Yoran. Toch was hij uitermate blij dat hij bij de start van het nieuwe seizoen terug beetje bij beetje mocht trainen en spelen. Hij speelt momenteel bij de U 16 en hoopt te kunnen doorgroeien naar de eerste ploeg.