Yolande en Freddy feesten met hun vrienden van Vief 25 mei 2018

02u28 1

Yolande Amelryckx en Freddy Claes uit Tollembeek trakteerden hun vrienden op een lekkere koude schotel om te vieren dat ze 45 jaar getrouwd waren. Tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de leden van Vief in de zaal Willem Tell stond er zo wel iets heel speciaals op de agenda.





"Omdat wij 45 jaar getrouwd zijn, willen we dit vieren, hier samen met onze vrienden, dus gaan wij hen straks allemaal verrassen met een lekkere koude schotel", aldus het koppel.





Yolande en Freddy liepen elkaar meer dan 45 jaar geleden tegen het lijf in dancing Windy in Galmaarden, werden een koppel en trouwden wat later.





(MCT)