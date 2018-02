Yoga in het Baljuwhuis 03 februari 2018

Natuurvereniging De Mark organiseert vanaf 6 februari een reeks yoga- en ontspanningsoefeningen in het Baljuwhuis. Om een gezonde nachtrust te bevorderen, wordt er na elke sessie verse kruidenthee aangeboden. Iedereen is elke dinsdag welkom van 20 uur tot 21.30 uur, en dat tot 29 mei. Een sessie kost 8 euro voor leden en 9 euro voor niet-leden. Meer informatie via 0499/31.50.91. (MCT)