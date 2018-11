Yoga en relaxatie een succesverhaal Marc Colpaert

29 november 2018

De natuurvereniging vzw De Mark met werkingsgebied in Galmaarden, Herne en Bever heeft zopas haar lessenreeks yoga en relaxatie met succes afgesloten. De voorbije maanden vonden opnieuw tal van mensen de weg naar het Baljuwhuis in Galmaarden. “Wij mogen zeker niet klagen, want heel wat mensen zijn zich komen ontspannen en dat is een goede zaak”, zegt voorzitter André Prové. Op vraag van velen gaan ze volgend jaar niet wachten tot september om van start te gaan, maar beginnen ze al in februari met een nieuwe reeks yoga. Vanaf dinsdag 12 februari tot en met 4 juni 2019 gaat een volgende reeks van start telkens in de Brouwerszaal van het Baljuwhuis van 20 tot 21.30 uur. De kostprijs is 9 euro per les en 8 euro voor leden van vzw De Mark. Afsluiten doen ze telkens met verse kruidenthee. Inlichtingen bij lesgeefster Olivia Seminck op het nummer: 0499/31. 50.91. MCT