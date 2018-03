Yoga en ontspanning in het Baljuwhuis 27 maart 2018

03u02 0

De natuurvereniging vzw De Mark organiseert vandaag (en dit nog tot eind mei) een reeks yoga- en ontspanningsoefeningen in het Baljuwhuis in Galmaarden. Wat mag u verwachten: de 5 Tibetaanse oefeningen voor een vitaliserende werking op je lichamelijke en mentale conditie. Verder wordt er gewerkt op de activatie van ademhaling, buikspieren, rug- en bekkenbodemspieren.





Voor een gezonde nachtrust is er achteraf verse kruidenthee. Elke dinsdag van 20 tot 21.30 uur tot 29 mei. Een sessie kost 8 euro voor leden, 9 euro voor niet-leden, meer info bij Olivia op het nummer 0499/31.50.91. (MCT)