Yoga en ontspanning in het Baljuwhuis 13 maart 2018

De natuurvereniging vzw De Mark organiseert nog tot eind mei een reeks yoga- en ontspanningsoefeningen in het Baljuwhuis in Galmaarden. Wat mag u verwachten: de 5 Tibetaanse oefeningen voor een vitaliserende werking op lichamelijke en mentale conditie. Verder activatie van ademhaling, buikspieren, rug- en bekkenbodemspieren. Daarnaast oefeningen om gewrichten, spieren en hoofd te ontspannen. Voor een gezonde nachtrust is er achteraf verse kruidenthee.





De sessies vinden elke dinsdag plaats van 20 tot 21.30 uur tot 29 mei. Een sessie kost 8 euro voor leden, 9 euro voor niet leden, meer info bij Olivia op het nummer 0499/31.50.91. (MCT)