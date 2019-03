Xanthe Mathys is de Sportlaureaat bij de jeugd Marc Colpaert

05 maart 2019



Xanthe Mathys(11) mocht de trofee van ‘Sportlaureaat bij de jeugd 2018', mee naar huis nemen. De grote zaal van het Baljuwhuis was goed gevuld voor een avondvullend sportprogramma, een organisate van de lokale sportraad in samenwerking met het gemeentebestuur. Bij de categorie ‘Sportlaureaat bij de jeugd’ werd het een tweestrijd tussen Xanthe Mathys en de jeugdploegen van de tafeltennisclub uit Galmaarden. Uiteindelijk ging Xanthe met de trofee lopen. Want lopen kan ze als geen ander en vanaf dit jaar is ze bovendien oud genoeg om te starten in triatlons. Ze werd provinciaal kampioen veldlopen en behaalde tevens een derde plaats op het Belgisch kampioenschap veldlopen. Xanthe blijft het hoge niveau van vorig jaar halen en dit resulteerde in 2018 nog meer in topprestaties op Belgisch niveau. Zowel in het veldlopen en in het zwemloopcircuit blijft ze bij de betere atleten behoren in België. Dus kreeg ze van Philip Vandenneucker, de ondervoorzitter van de sportraad, de trofee van Sportlaureaat bij de jeugd 2018. MCT