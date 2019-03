WZC De Zwaluw overgenomen door Cura-Care Nu zaterdag vieren ze feest voor hun 30 ste verjaardag Marc Colpaert

26 maart 2019

Het woon-zorgcentrum ‘De Zwaluw’ gelegen langs de Ninoofsesteenweg in Vollezele werd begin dit jaar overgenomen door een kleine zorggroep ‘Cura-Care’uit Bornem, dit werd nu pas meegedeeld. De Zwaluw bestaat dit jaar 30 jaar en dat wordt gevierd nu zaterdagnamiddag.

De oude Vollezeelse melkerij werd in 1989 afgebroken en op deze plaats werd het woon-zorgcentrum ‘De Zwaluw’ gebouwd. Oorspronkelijk was er in dit woon-zorgcentrum plaats voor 16 mensen. Maar al vlug was de vraag groter dan het aanbod in de streek, zodat er al gauw werd uitgebreid naar 48 bedden. De nood naar residentiële opvang werd nog groter, zodat er in 2003 aansluitend een nieuwbouw werd gerealiseerd. Zo was er vanaf dan plaats voor 88 bewoners. In 30 jaar tijd is de gezondheidssector enorm geëvolueerd en is er steeds vooruitgang geboekt voor het welzijn van de bewoners. Het WZC De Zwaluw is opgestart door mensen met een hart voor senioren. Met deze visie in gedachten is er sinds 1 januari gekozen om WZC De Zwaluw over te laten aan de kleine zorggroep ‘Cura-Care’. Zij hebben een woon-zorgcentrum en een groep van assistentiewoningen in Bornem en Puurs, net zoals een kinderdagverblijf te Oppuurs. Samen met ‘Cura-Care’ en de nieuwe dagelijks verantwoordelijke van De Zwaluw, Geert Vanbiervliet, wordt de visie van het rusthuis in stijgende lijn verder uitgebouwd. Omdat De Zwaluw dit jaar dertig jaar bestaat zal dit op zaterdag 30 maart gevierd worden in hun lokalen van 14 tot 17 uur.