WOI-slachtoffers krijgen gezicht Marc Colpaert

08 november 2018

16u49 0 Galmaarden De kerkhoven in Galmaarden worden uitgerust met panelen die de gezichten tonen van inwoners die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Net als in het hele land worden ook in Galmaarden verschillende initiatieven op poten gezet in het kader van de honderdste verjaardag van het einde van de Groote Oorlog, komende zondag. Eén van die initiatieven was de plaatsing van drie gedenkplaten met de foto’s van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog op de verschillende kerkhoven. Zo komt er een gedenkplaat met acht foto’s in Galmaarden zelf, eentje met zes foto’s in Tollembeek, en nog eentje met zes foto’s in Vollezele.

“Het gemeentebestuur wil met dit initiatief een eerbetoon brengen aan de gesneuvelden, en hen ook letterlijk een gezicht geven”, zegt schepen Ludo Persoons (CD&V). Op de begraafplaats in Vollezele werd voor het bord met de gesneuvelden ook een kunstwerk geplaatst, met tal van iconische klaprozen. Die werden gemaakt door bewoners van Zonnelied, een steunverstrekker voor mensen met een beperking. “Elke bewoner heeft zijn deel gedaan en het eindresultaat mag hier nu gezien worden”, zegt Katia Van den Berghe van Zonnelied. “Ze hebben er ook zelf naar uitgekeken om hun kunstwerk hier te zien.”