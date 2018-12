Winterhappening beetje genekt door de regen Maar organisatoren toch blij met het aantal bezoekers Marc Colpaert

09 december 2018



De eerste Winterhappening ter hoogte van de zaal Belevedere in Vollezele verliep goed, maar werd toch gedeeltelijk genekt door de regen en de wind. Deze Winterhappening was een organisatie van traiteur Belvedere en Zeno-Wines van Kristof Billens. Omdat dit jaar de kerstmarkt in Tollembeek niet doorging, werd dit evenement op stapel gezet. Ze deden een beroep op plaatselijke handelaars en verenigingen om een standje te plaatsen. Maar tal van bezoekers bleven door het slechte weer thuis, nochtans hadden de organisatoren gezorgd voor heel wat tentjes. Gezellig was het er in ieder geval alleen het weer viel tegen. “Toch mogen wij niet klagen voor deze eerste Winterhappening. In het begin van de namiddag regende het fel, maar nadien begon de zon te schijnen en je zag zo het volk toestromen. Wij gaan het natuurlijk nog evalueren de volgende dagen, maar de kans is groot dat we volgend jaar opnieuw met een winterhappening uitpakken”,aldus Kristof Billens. Het was de gelegenheid om de eindejaarsinkopen nu al te doen in de vorm van cadeaubons of geschenkmanden en dat bij lokale handelaars of plaatselijke verenigingen. MCT