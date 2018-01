Winterbarbecue St.-Catharinacollege 20 januari 2018

02u28 0

Het Sint-Catharinacollege, gelegen in de Bergstraat in Galmaarden, organiseert dit weekend de jaarlijkse winterbarbecue in zaal Willem Tell in Tollembeek. De opbrengst gaat naar de werking van de school. Iedereen is zaterdag welkom vanaf 17 uur, en zondag vanaf 11 uur. (MCT)