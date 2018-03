Wim is naast schoolmeester ook foorkramer AL 20 JAAR LEERKRACHT EN SINDS KORT OOK EIGENAAR VAN KERMISATTRACTIE MARC COLPAERT

03 maart 2018

02u30 0 Galmaarden Wim Vidts (44) geeft al meer dan twintig jaar les in het Sint-Catharinacollege in Galmaarden, maar heeft sinds kort zijn eigen kermisattractie. Kermis heeft hem altijd al gefascineerd. Straks staat hij ook in een nieuw boek van Michel Follet over de kermis. Met zijn attractie de 'Tea Cups' staat Wim dit weekend voor de eerste keer op de kermis in Geraardsbergen.

Meester Wim draait al vele jaren mee als leraar van de derde graad van het Sint-Catharinacollege in de Bergstraat in Galmaarden. Wat niet veel mensen weten is dat hij verzot is op kermisattracties en sinds kort zijn eigen 'kermismolen' heeft. "Aan mijn ouders vroeg ik als kind om met mij ook eens langs de achterkant van de kermis te passeren of tussen de attracties te gaan kijken, gewoon omdat ik wou weten hoe die dingen werkten. Maar ook als ik voor of na de kermis een kermisattractie langs de kant van de weg zag staan, was ik geboeid om te zien hoe alles op een vrachtwagen of oplegger geplaatst werd. Als kind was ik al gefascineerd door de techniek die erbij te pas komt, en het organisatorisch aspect. Toen ik als kleine jonge daarna thuis kwam, ging ik aan het tekenen", aldus Wim.





"Ook op latere leeftijd, kon ik soms uren naar een attractie staan kijken. En wat je interesseert, daar ga je veel over opzoeken en aan de mensen die ermee bezig zijn, de foorkramers, vragen stellen. In het begin voelde Wim zich 'de vreemde eend in de bijt', maar als je respect geeft, dan krijg je respect terug. Sommigen zag je denken: 'Wat komt die hier zagen?', anderen vertelden graag en veel. Maar ik hing niet alleen aan de kassa om een babbeltje te slaan over de kermis, ik durf niet zeggen hoeveel geld ik spendeerde op de kermis. Als een bepaalde attractie mij interesseerde, dan ging ik daar soms tientallen keren na mekaar inzitten, ik denk dat ik bijna in alle Belgische attracties heb gezeten."





Eigen attractie gekocht

Michel Follet merkte hem op als kermisfanaat achter de knoppen van de kermisattractie 'Polyp' op de Zuidfoor in Brussel, daar werkt hij al enkele jaren af en toe in loondienst. "Michel vroeg ondertussen of hij me mocht opnemen in één van zijn volgende boeken over de kermis", lacht hij.





Vorig jaar kocht Wim zijn eigen nieuwe theekopjes-molentje en heeft hij die verder afgewerkt met verlichting en decoratie en nu staat hij op de kermis in Geraardsbergen. Het was voor Wim als een droom die in vervulling ging. "Ik dacht: 'Als ik nog lang wacht of twijfel komt het er misschien nooit meer van', dus heb ik maar de stap gezet en daar ben ik blij mee. Soms moet ik een beroep doen op mijn moeder en mijn broers voor de uitbating en het opstellen en afbreken. Maar zoals ik al zei, het is een passie en daar stop je niet gauw mee."