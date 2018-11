Wilskracht en Vreugd gaat de Italiaanse toer op Marc Colpaert

21 november 2018

Na een geslaagde gala-avond ter gelegenheid van 75 jaar toneelvereniging Wilskracht en Vreugd uit Galmaarden, willen ze zeker de ingeslagen weg verder zetten en dit met een spetterende toneelavond met de Italiaanse auteur Dario Fo in de hoofdrol. Ze voor een geslaagde combinatie van twee kortere toneelstukken ‘Open huwelijk’ en ‘De rebellen van Bologna’, de regisseur is Luc Sergeant. Meteen een garantie voor een niet te missen toneelavond! Acteurs die op de planen staan zijn: Kristof Andries, Sofie Andries, Kelly Bergmans, Peter Brynart, Jozef Claus, Hugo, lsabelle en William Cools, Katleen Decoster, Nicole Devacht, René Felix, Senne Letouche, Dirk Mertens, Yolien Mertens, Lotte Niels, Carline Ruyskensveld, Fedra en William Van Eesbeek en Stefanie Van Grimbergen. Dit gaat door in het Baljuwhuis op: 23, 24 en 30 november en ook nog op 1 december. Meer informatie op hun website. MCT