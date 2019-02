Wil je wat bijleren over het weer? Weerman Luc komt naar je toe Marc Colpaert

27 februari 2019

14u22 0 Galmaarden Nu vrijdag opent Luc Herremans (62) opnieuw de deuren van zijn weerstation Meteo Tollembeek. Nieuw dit jaar is dat weerman Luc nu meer op verplaatsing naar scholen of verenigingen trekt en dit over heel Vlaanderen.

Op 1 maart gaat het weerstation opnieuw open voor het grote publiek en dit na de jaarlijkse wintersluiting. Maar in 2019 zal Meteo Tollembeek in vergelijking met vorig jaar meer en meer de vertrouwde omgeving verlaten. “Wij zullen op verplaatsing voorstellingen over de algemene meteorologie brengen, zowel in scholen als bij verenigingen. Ik beschik sinds kort over heel wat nieuw didactisch waarnemingsmateriaal om ter plaatse mijn voordrachten te ondersteunen”, legt de gedreven weerman Luc uit.

Hij doet dit ook uit milieuoverwegingen. “Als een school of een vereniging naar mijn weerstation kwamen, moesten ze met minstens 15 personen zijn. Heel wat verenigingen of scholen kwamen met de wagen of huurden daarvoor een bus in, die hier dan 2 uur voor mijn deur stond. Nu ik zelf met mijn materiaal ter plaatse ga, is dit een goede zaak voor het milieu want er zijn minder verplaatsingen”, aldus de weerman. Met het nieuwe materiaal dat Luc heeft aangekocht kan hij heel wat parameters ter plaatse opmeten, zoals temperatuur, luchtdruk, windrichting, windsnelheid, luchtvochtigheid en neerslag. En het concept slaat blijkbaar aan want nu al hebben verenigingen uit Brugge, Pittem en zelfs Oostende hem al geboekt om een voorstelling te brengen over het weer. Meer info over dit weerstation via: www.meteotollembeek.be.