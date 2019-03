Wielerwedstrijd gaat niet door wegens te slecht weer Marc Colpaert

10 maart 2019

17u50 3

De wielerwedstrijd voor Elite ZC/U23, die normaal op zondag moest van start gaan, werd afgelast wegens het slechte weer. Op zondag 10 maart organiseerde de Koninklijke Wielerclub De Jonge Bergklimmers uit Vollezele hun eerste wielerwedstrijd van het seizoen. De renners moesten negen ronden afleggen over een afstand van 116 kilometer, voor de ere-prijs Geert Speltens. Ter hoogte van het sportcomplex in de Vollezelestraat in Vollezele werden alle nadars al geplaatst, maar door het slechte weer ging de wedstrijd niet door. Geen nood voor de wielerliefhebbers, want op zaterdag 16 maart is er op dezelfde plaats nog een wielerwedstrijd.