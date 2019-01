Wie krijgt de bronzen Urbanus? Er zijn slechts twee kandidaten Marc Colpaert

18 januari 2019

16u09 0

Nu zaterdag 19 januari reikt de cultuurraad traditiegetrouw hun cultuurprijs - de bronzen Urbanus- uit in het Baljuwhuis van Galmaarden. Elk jaar eind januari geeft de cultuurraad een prijs aan een vereniging of een persoon uit de gemeente met een bijzondere culturele verdienste. Vorig jaar was dit de Sint-Paulusgilde uit Galmaarden. De twee genomineerden dit jaar voor deze prijs zijn: kunstenares Annemie Mignon en toneelvereniging Theater Kollektief Galmaarden. Naast de voorstelling van de beide kandidaten zal de avond muzikaal worden opgeluisterd door het koor Gaudicanto uit Grimminge. De leden van de cultuurraad die in het Baljuwhuis aanwezig zijn, zullen die avond pas stemmen voor een van de kandidaten. De enige echte Urbanus heeft zijn aanwezigheid reeds bevestigd en zal dus zelf het bronzen ventje aan de winnaar of winnares komen overhandigen. Ze gaan van start in de grote zaal van het Baljuwhuis vanaf 20 uur en iedereen is welkom, de inkom is gratis. MCT