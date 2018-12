Wie gaat er Gosjdieël roepen? Leg u geld al maar klaar Marc Colpaert

27 december 2018

11u22 7

Ergoed Galmaarden doet een warme oproep naar kinderen tussen 9 en 12 jaar om op de laatste dag van het jaar ‘Gosjdieël’ te gaan roepen. De vereniging Ergoed Galmaarden die zich inzet om oude gebruiken in Galmaarden in stand te houden, is al enkele jaren bezig om dit oud gebruik nieuw leven in te blazen. Van oudsher wordt rond Kerstmis extra aandacht besteed aan de armen. Vroeger gingen de kinderen tot twaalf jaar op de laatste dag van het jaar van deur tot deur en vroegen hun ‘Gods-deel’ (armen-deel). Van daaruit ontstond ‘Gosjdieël’. Ze kloppen of bellen aan de voordeur en begroeten met een vrolijke en luide ‘Gosjdieël’. Ze hebben een washandje mee waar de bewoners iets lekkers of een centje kunnen instoppen. Ergoed Galmaarden hoopt nu dat op 31 december heel veel kinderen de straat op trekken om ‘Gosjdieël’ te gaan roepen. MCT