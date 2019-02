Werkstraf na stevige snelheidsovertreding Tom Vierendeels

05 februari 2019

15u36 0

Een bestuurder die in september 2017 geflitst werd aan 98 kilometer per uur verscheen maandag voor de Halse politierechtbank. De chauffeur bleek niet aan zijn proefstuk toe te zijn want hij liep al zes eerdere veroordelingen op. De rechter veroordeelde de hardrijder tot een werkstraf van 50 uur, een rijverbod van drie maanden en het afleggen van de vier examens.