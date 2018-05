Werkgroep burgerparticipatie geschrapt 31 mei 2018

Gemeenteraadslid Jean-Paul Souffriau (Onafhankelijke) heeft de gemeente gevraagd een werkgroep burgerparticipatie op te richten om belangrijke beslissingen of hoge uitgaven via een volksraadpleging op de agenda van de gemeenteraad te kunnen plaatsen. "Dat gebeurt nu al in tal van gemeenten, dus waarom niet bij ons? Het is tevens een manier om de burger meer te betrekken bij het beleid", zei hij. De CD&V-fractie liep niet warm voor het idee, omdat het binnen vier maanden verkiezingen zijn en dat de tijdspanne voor de invoering van zo'n werkgroep te kort is. Het punt werd dus niet aanvaard.





(MCT)