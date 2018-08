Werken in de Bruinsbroekstraat 13 augustus 2018

De gemeente gaat werken uitvoeren in de Bruinsbroekstraat vanaf huisnummer 84 tot aan het kruispunt met de Heirbaan. De werken starten vandaag en zullen duren tot en met 31 augustus. Door hevige regenval in 2016 kwam op verschillende plaatsen de grond van de berm op de rijbaan terecht. Er wordt een buffergracht aangelegd om dit in de toekomst te vermijden. De huisnummers 1 tot en met 84 zullen steeds bereikbaar zijn vanaf de Hoogstraat. (MCT)