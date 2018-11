Welkom terug, pastoor Penne! (Voor even, dan toch)

Marc Colpaert

06 november 2018

11u40 0 Galmaarden Andy Penne blijft ongezien populair in Galmaarden en omstreken. Dat bleek nog maar eens toen de pastoor even terugkeerde voor een bezoekje aan zijn voormalige parochianen.

Op 31 augustus 2017 nam pastoor Penne met veel spijt in het hart afscheid van de parochies Bever, Tollembeek en Galmaarden. Zijn diensten waren nodig in het relatief verre Holsbeek. Maar ver of niet, tal van parochianen gingen mee met Penne om zijn aanstellingsviering er bij te wonen. Bovendien mag hij zelfs in Holsbeek nog wekelijks inwoners van het Pajottenland in zijn kerk verwelkomen. Nog maar eens tekenend voor zijn populariteit.

Zowat zestig vrienden en kennissen van de pastoor kwamen deze week opnieuw samen in het parochielokaal van Galmaarden, om er de videoreportage van zijn aanstelling in Holsbeek te bekijken. En daar tekende ook Penne zelf present. “We zijn onze voormalige pastoor nog lang niet vergeten”, aldus Willy Noerens. “Daarom hebben we hem ook gevraagd om de film met ons te komen bekijken.” En Penne ging graag in op die uitnodiging.