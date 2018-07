Weiland wordt plots bouwgrond 04 juli 2018

02u47 0 Galmaarden Albert De Gendt (68) uit de Vollezelestraat is niet blij. Plots is het weiland naast zijn woning een bouwgrond geworden.

Nochtans werd hem jaren geleden, toen hij zijn woning kocht, verzekerd dat er op het bewuste weiland nooit gebouwd kon worden.





"Ik heb dit huis gekocht, net omdat er naast de woning een weiland lag, waar men niet op kon bouwen. Nu kan het plots wel", sakkert De Gendt. Hij diende klacht in bij de provincie Vlaams-Brabant, maar die stuurde hem wandelen, omdat hij de procedure niet zou hebben gevolgd. "Nochtans heb ik hier alle bewijsstukken voor mij liggen dat ik alles volgens het boekje gedaan heb", aldus De Gendt.





Intussen keurde het schepencollege de verkavelingsplannen - op basis van de ingediende plannen - goed en staat het weiland nu als bouwgrond te koop. De Gendt heeft nu nog een laatste mogelijkheid om een klacht in te dienen. "Ik vrees echter dat ik als burger geen kans maak tegen de provincie. Ik vind het alleen niet eerlijk niet iedereen gelijk is voor de wet", besluit De Gendt. (MCT)





