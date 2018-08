Wegdek Statiestraat vol putten 02 augustus 2018

Wie door de Statiestraat rijdt, kan er moeilijk naast kijken. Vooral in de buurt van het station zijn er aan de zijkanten van de weg diepe putten. Voor een wagen is dit nog niet zo'n groot probleem, maar voor fietsers en bromfietsen ligt de zaak anders. Als je even niet oplet en met je tweewieler in zo'n put terechtkomt, is de kans groot dat je tegen de vlakte gaat. De gemeente is intussen op de hoogte van het probleem en gaat de nodige werken laten uitvoeren door het gemeentepersoneel. Ondertussen blijft het in de Statiestraat wel opletten voor fietsers en bromfietsen.





(MCT)