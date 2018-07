Week genieten op kinderboerderij 10 juli 2018

02u30 0

In het Hof de Hoge Poort in Tollembeek mochten kinderen zich een weekje amuseren tussen de beestjes. In de voormiddag was het tijd om heel wat van die dieren eten te geven, waar de kinderen maar al te graag aan meehielpen. "De konijntjes zijn de favoriet. Daarnaast doen wij nog andere zaken zoals een cake bakken of knutselen", vertelden Ann en Wim. Voor deze mensen is het de eerste keer dat ze een zomerkamp organiseren op hun kinderboerderij.





(MCT)