Water uit rivieren halen, blijft verboden 20 augustus 2018

Het blijft verboden om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen in de regio. Gouverneur Lodewijk De Witte heeft hiervoor een politiebesluit rondgestuurd. Het is verboden om water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in heel Vlaams-Brabant. Een uitzondering hierop is dat landbouwers toch nog beperkt water mogen oppompen uit de waterlopen voor het eigen vee dat buiten staat. (MCT)