Wandeltocht rond boslandbouw 11 april 2018

Natuurvereniging De Mark organiseert komende zondag een wandeling in Vollezele. Bedoeling is dat je onderweg één en ander opsteekt over de lokale boslandbouw. Het gaat dan om 'agroforestry', waarbij de teelt van houtige gewassen doelbewust gecombineerd wordt met die van landbouwgewassen, vee en grasland. Het systeem kan de bedrijfsrendabiliteit verhogen en helpen om natuurlijke hulpbronnen te behouden en te beschermen. Afspraak om 13 uur in de Langestraat 51 in Vollezele. Leden wandelen gratis mee, niet-leden betalen 2 euro. Meer informatie op www.vzwdemark.be. (MCT)