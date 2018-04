Wandelen tussen de lentebloemen 24 april 2018

Natuurvereniging De Mark gaat op wandel in het Kluysbos in Galmaarden. Dat is een authentiek bronloofboos dat in de lente prachtige tapijten van bosanemonen en wilde hyacinten krijgt. Die vormen, samen met de vele zangvogels, het thema van de wandeling onder leiding van gids Luc Meert. Afspraak op 29 april om 9 uur aan de Sint-Pauluskapel. Meer info op www.vzwdemark.be. (MCT)