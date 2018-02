Wandelclub zet actieve leden in de bloemetjes 06 februari 2018

Wandelclub 'Parel van het Pajottenland' heeft de leden met de meeste kilometers op de teller in de bloemetjes gezet. Dat gebeurde tijdens een etentje in zaal Eglantier in Herne. Bij de vrouwen was het goud voor Christiane Van der Elst (411 km), gevolgd door Martine De Rijck (320 km) en Liesbeth Schmitter (271 km). Bij de mannen voerde René Moonens de rangschikking aan met 3.991 km. Plaatsen twee en drie waren respectievelijk voor Noel Noels (1.563 km) en César Weverbergh (662 km).





(MCT)