Wandelaars trekken laatste keer schoenen aan 03 juli 2018

02u48 0

Een twaalftal deelnemers heeft de cursus 'Start to Walk' met een leuke wandeling tot een goed einde gebracht. Op zondag vertrokken de dames en heren vanuit het Baljuwhuis, onder begeleiding van de mensen van de wandelclub Parel van het Pajottenland uit Vollezele. "Alles is goed verlopen en met deze laatste tocht van ongeveer 7 kilometer zijn ze in hun opzet geslaagd", zei voorzitter Raymond Dero van de wandelclub. Normaal kregen de wandelaars ook een stappenteller van de gemeente, maar die waren nog niet aangekomen en zullen later overhandigd worden.





(MCT)