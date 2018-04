Wandelaars ontdekken de boslandbouw 20 april 2018

02u40 0 Galmaarden De natuurvereniging De Mark organiseerde samen met enkele vrijwilligers een wandeling om meer te vernemen over de boslandbouw in Vollezele.

Bij agroforestry of boslandbouw wordt de teelt van houtige gewassen zoals bomen of struiken doelbewust gecombineerd met die van landbouwgewassen, vee en grasland. Het was Louis-Marie Tennstedt uit Vollezele die de mensen meenam en hen de mooiste plekjes van zijn gemeente leerde kennen. Daarnaast kegen ze onderweg meer uitleg over de boslandbouw. Meer info via: www.vzwdemark.be.





(MCT)