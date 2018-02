Wandelaars ontdekken de Bosberg 28 februari 2018

02u28 0

Zo'n veertig wandelaars hebben onlangs het gure weer getrotseerd voor een tocht doorheen de natuur op de top van de Bosberg in Galmaarden. Via mooie bosweggeltjes ging het richting de Sint-Pauluskapel, waar even halt werd gehouden. Daar kreeg de groep een woordje uitleg van Michel Matthijs over de oorsprong van de Tonnekenbrand en Walmenbrand, de kapel zelf, en het ontstaan van het gehucht. Maar ook over de archeologische ontdekkingen in het kader van de restauratie van de kapel, in 2000.





(MCT)