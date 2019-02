Walmenbrand op de top van de Bosberg Marc Colpaert

24 februari 2019

Op zondag werd op de top van de Bosberg in Galmaarden terug het einde van de winter gevierd met de traditionele walmenbrand, een organisatie van Ergoed Galmaarden en chiro Albatros. Die dag was er tevens en wandeling in de mooie omgeving van de bosrijke Bosberg waar bijna 150 mensen op af kwamen, dit had waarschijnlijk ook te maken met het uitzonderlijk goede weer. Iets na 18 uur werd dan het wintervuur samen met enkele stropoppen aangestoken op de hoogste top van Galmaarden. “Er werd vandaag met het mooie weer flink doorgestapt, zodat wij wat vroeger met de walmenbrand konden beginnen. Het werd opnieuw een leuke bedoening”, vertelde Herman Vanden Herrewegen van Ergoed Galmaarden. Ondertussen zorgde Roland Sergeant met zijn accordeon voor de muzikale noot op de Bosberg. De leden van chiro Albatros zorgden dan weer voor het nodige vocht zoals jenever, bier of een soepje rond het vreugdevuur. MCT