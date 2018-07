Wachtzaal station voortaan hele dag toegankelijk 24 juli 2018

Galmaarden De wachtzaal van het station van Galmaarden is voortaan de hele dag toegankelijk.

Vroeger was de wachtzaal slechts open tot het middaguur. Daarna moest je de trein op het perron opwachten, wat zeker in de wintermaanden niet altijd aangenaam was. Maar de NMBS, die de zaal laat openen en sluiten via een automatisch tijdslot, heeft dat nu aangepast. "Reizigers kunnen voortaan op weekdagen vanaf 4.15 uur 's ochtends tot 20 uur 's avonds in de zaal terecht", klinkt het bij de NMBS. "In het weekend is dat van 7 uur 's ochtends tot 20 uur 's avonds. Deze beslissing kadert in een bredere dienstverlening naar de treinreizigers toe." (MCT)