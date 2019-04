Waarom je beter geen afval achterlaten aan de poort van het recyclagepark Marc Colpaert

04 april 2019

Een persoon die - goedbedoeld - afval achterliet aan de poort van het recyclagepark van Galmaarden heeft nadien een boete van 150 euro in de bus gekregen. Omdat een persoon uit Galmaarden zijn blauwe PMD-zak te laat had buiten geplaatst, was deze voor zijn woning blijven staan. Dus trok onze man met deze zak en nog een doos papier naar het recyclagepark van Galmaarden. Maar daar stond hij voor een gesloten deur. De man liet dan maar het afval gewoon achter aan de poort, in de veronderstelling dat ‘het wel in orde zou komen’. Maar dat was niet het geval, de mensen van Ilva die instaan voor het beheer van het recyclagepark, zagen het afval staan en verwittigden de politie. Die vond op haar beurt de nodige informatie tussen het papier om de ‘dader’ op te sporen. Deze kreeg een boete van 150 euro en mocht het even gaan uitleggen bij de politie. Afval achterlaten aan de poort van het recyclagepark doe je dus beter niet, het staat trouwens duidelijk vermeld op een bord naast de ingang.

